نورمحمدوف: سأنطلق في عالم كرة القدم

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 01:26 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 1:40 مساءً

عقد بطل UFC السابق للوزن الخفيف المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف مؤتمرا صحفيا في مدينة ألماتي بكازاخستان، وذلك قبل بطولة النسر القتالية، اعلن خلاله انه يود بدء مسيرته في عالم كرة القدم “لكني لا أريد اللعب في الدوري الروسي الممتاز، بل في البطولة الإنكليزية.”

لدى سؤاله عن بداية مسيرته الكروية وما إذا كان المقاتل البالغ 32 عاما سيلعب في الدوري الكازاخستاني، أجاب محمدوف: “بصراحة لا. إذا لعبت، فسيكون في الدوري الإنجليزي، وليس في روسيا، بل في إنجلترا”.

وأوضح: “وبما أنني لست محترفا بكرة القدم، وسأبلغ قريبا 33 عاما، لا أعتقد أن هناك أي شيء سيلمع بالنسبة لي. لكنني سأبني قصة في كرة القدم”.

تابع: “لدي بعض المشاريع، ربما بعض الأكاديميات سأفتتحها وهكذا. أنا أتحرك في هذا الاتجاه”.

قال المقاتل الروسي في المؤتمر الصحفي: “لا يمكن أن أكون لاعبا محترفا دون خلفية أو ماض كلاعب هاو… ولا أسعى إلى اللعب مع فريق مشهور أيضا”.

في أوائل حزيران، قدم نادي “ليغيون دينامو”، وهو أندية مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية، وينشط فريق كرة القدم في النادي ضمن دوري الدرجة الثالثة في روسيا، عرضا على حبيب للعب في صفوفه، مقابل أي مبلغ يطلبه، لكن المقاتل المحترف لم يستجب، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.