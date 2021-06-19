جورج وسوف يتحدث إلى البحر.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك المطرب السوري جورج وسوف جمهوره بفيديو أثناء قضائه الإجازة الصيفية، وهو جالس على البحر. ونشر وسوف، عبر “انستغرام”، مقطع فيديو أثناء وجوده على أحد الشواطئ للاستمتاع بعطلته الصيفية، وظهر وهو يتحدث إلى البحر قائلاً: “يا بحر ليَّ عندك حبيب هاته، هدي البحر”.

وطلب سلطان الطرب من جمهوره بأن يُشاركه بأفكارٍ عن كيفية ردّ البحر عليه، حيث قال في تعليق على الفيديو: “قولكن شو جاوب البحر؟، شاركوني أفكاركن جورج وسوف البحر”.

وسرعان ما انهالت تعليقات جمهوره، حيث قال أحد المتابعين: “جاوبه البحر (العمر قصير بموجاتو.. ليه الهنا.. ليه المنا قليله ساعاتو) قبلاتي لأبو وديع”، بينما تمَّنت متابعة أن يُديم عليه نعمة الصحة، ويستمر في تقديم أعمال يعشقها جمهوره.

وكان جورج سبق قد شارك متابعيه في “انستغرام” فيديو أثناء غنائه على نغمات أغنية “عودت عينى” لـ أم كلثوم، حيث ظهر خلال الفيديو وهو يستمتع بمشاهدة الأغنية قبل أن يقوم بالغناء معها، وهو معجب بها.

وعلَّق على الفيديو بكتابة: “من وأنا طفل عوّدت عيني على رؤياها”، في إشارة إلى استمتاعه بمشاهدة أم كلثوم دائماً.

وحققت أغنية “ياه ع الزمن” التي طرحها مؤخراً جورج وسوف باللهجة المصرية حاجز 7 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”، حيث ظهر بـ”لوك” مختلف.

كتب الأغنية الشاعر أحمد المالكي الذي يتعاون، للمرة الأولى، مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذي يُمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يُمكن لمغريات الحياة أن تُبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر في كلمات الأغنية.