بالفيديو – حسين الجسمي.. “فوق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “فوق” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “فوق” من ألحان حسين الجسمي، وكلمات أحمد الصانع، وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل.

نفيد بالذكر أن حسين الجسمي أصدر مؤخرًا أغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى بعنوان “إدخلي عمري”، كلمات العالية وألحان يوم وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

أمّا الأغنية الثانية بعنوان “كنز النوادر” من كلمات جاسم السويدي، وألحان أحمد برهان، وتوزيع جاسم، وأهداءها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أمّ الإمارات).