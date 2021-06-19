شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تشارك متابعيها بإطلالتها من حفلها فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها، بصور من إطلالاتها من حفلها في القاهرة، أمس الجمعة، عبر حسابها على إنستجرام وظهرت نانسى بفستان أسود بسيط جذبت الأنظار إليها، متغزلين فى جمالها و أناقتها.



نانسى عجرم



نانسى عجرم



نانسى عجرم



نانسى عجرم

طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم كليب أغنيتها الجديدة "حبك بيقوى" عبر قناتها على يوتيوب، الأيام الماضية وهى أولى أغانى ألبومها الجديد Nancy10، المقرر طرحه قريبا، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع هانى يعقوب.

وتقول كلمات الأغنية: "حبك بيقوى مع الأيام.. حبيت خلاص مش عاوزه كلام، وحياة هوانا حبك أمانة.. مقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينا بقالو زمان.. وبيقوى فينا حبيبى كمان، فى قلبى ساكن فى كل الأماكن.. أنا وأنت لينا حبيبى مكان، أنا عايشه عمرى عشان أرضيك.. وفى حضنى ليلة كمان خليك، قرب شويا خوفك عليا.. خلانى أخاف يا حبيبى عليك".

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، احتفلت منذ عدة أيام بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "ميلا"، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أنتِ العيد ومعك بلّش عمرى من جديد"، لتنال الكثير من التهاني والمعايدات خلال التعليقات علي الصورة، والتي أكدت معظمها علي الشبه الكبير بين ميلا ووالدتها بشكل أكبر من شقيقاتها "أيلا وليا".