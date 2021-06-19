شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان سيد مصطفى وتشييع جثمانه من مسجد السيدة عائشة بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، الفنان سيد مصطفى عن عمر يناهز 65 عامًا، وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح لـ"الخليج 365" إن صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة عائشة، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

الفنان سيد مصطفى ممثل مصري، ولد في عام 1955، شارك منذ بدايته السينمائية في العديد من الأفلام والمسلسلات في أدوار صغيرة حتى صار من الوجوه المألوفة للمشاهدين، من هذه الأعمال: (راجل وست ستات، الباطنية، محمود المصري، إمام الدعاة).

وكانت أخر أعماله مسلسل "فرصة تانية" وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.