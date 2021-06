شكرا لقرائتكم خبر عن صورة المخرج الأمريكى "سبايك لى" تتصدر بوستر مهرجان كان تكريمًا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مهرجان كان السينمائي وضع صورة المخرج الأمريكي سبايك لى رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي هذا العام، على الملصق الخاص بهذه الدوره، ويظهر فى البوستر سبايك لى بشخصية مارس بلاكمون محاطًا بشجرتي نخيل، ما يوحي بأجواء مدينة كان وجادة الكروازيت الشهيرة.



بوستر مهرجان كان

وأشار المنظمون، في بيان، إلى أنهم اختاروا هذا البوستر لأن هناك تشوق هائل للعودة إلى أجواء "كان" والتى تتجسد فى محتوى الصورة من شاطئ البحر وأشجار النخيل والشاشة السوداء التى ستُعرض عليها الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

واختار المهرجان هذا البوستر تكريما لـ سبايك لي الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان سنة 2018 بفضل فيلمه «BlacKkKlansman» عن شرطي أسود يخترق صفوف حركة كو كلوكس كلان وشكّل ذلك عودة سبايك لي إلى المهرجان بعد غياب 27 عاما، كما نال المخرج عن هذا الفيلم أول جائزة أوسكار خلال مسيرته.

ويشارك في المسابقة الرسمية الأفلام

‏Annette، ليوس كاراكس (افتتاح الفيلم الليلي)

‏Flag Day: شون بن

‏Tout S’est Bien Passé ، فرانسوا أوزون

‏A Hero: أصغر فرهادي

‏Tre Piani,: ناني موريتي

‏Titane: جوليا دوكورنو

‏The French Dispatch,: ويس أندرسون

‏Red Rocket: شون بيكر

‏Petrov’s Flu,: كيريل سيريبرينكوف

‏France,: برونو دومون

‏Nitram,: جاستن كورزل

‏Benedetta,: بول فيرهوفن

‏La Fracture: كاثرين كورسيني

‏The Restless يواكيم لافوس

‏Lingui,: محمد صالح هارون

‏The Worst Person In The World: يواكيم ترير

‏Bergman Island,: ميا هانسن-لوف

‏Drive My Car: ريوسوكي هاماجوتشي

‏Ahed’s Knee: نداف لابيد

‏Casablanca Beats,: نبيل عيوش

‏Compartment No: جوهو كوزمانين

‏The Story Of My Wifeإلديكو إنيدي

خارج المسابقة الرسمية

‏De Son Vivant

‏Stillwater

‏The Velvet Underground

‏Bac Nord,

‏Aline,

‏Emergency Declaration,

‏After Yang

‏Blue Bayou

‏Bonne Mère

‏Commitment Hasan

‏Freda

‏House Arrest

‏The Innocents

‏Lamb

‏Moneyboys

‏Noche de Fuego

‏Un Monde

شاشات منتصف الليل

‏Bloody Oranges,: جان كريستوف موريس

العروض الأولى بكان

‏Evolution

‏Cow

‏Mothering Sunday

‏Love Songs For Tough Guys

‏In Front Of Your Face

‏Hold Me Tight

‏Deception

عروض خاصة بالمهرجان

‏H6,

‏Black Notebooks

‏Mariner Of The Mountains

‏JFK Revisited: Through The Looking Glass