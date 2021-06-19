شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الببلاوى تكشف تطورات حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ميار الببلاوى، عن تطورات حالتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية لإزالة ورم فى الرحم، وقالت ميار، فى فيديو لها عبر حسابها على فيس بوك: "أنا الحمد لله بخير، وتمت إزالة ورم في الرحم، وتم تحليله وستظهر النتيجة الأربعاء المقبل لو النتيجة جيدة سأجري عملية جراحية بسيطة، أما إذا ظهرت النتيجة عكس ذلك، سأجري عملية جراحية كبيرة، وأنا مبعملش عملية تجميل زى ما تم تداوله الفترة الماضية".

أجرت الفنانة ميار الببلاوى، عملية جراحية السبت الماضى، وطمأن ابنها متابعيها على السوشيال ميديا إذ نشر صورة لوالدته، بعد خضوعها لعملية جراحية، عبر حسابها الرسمي، وعلق: "الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا وبطمنكوا بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية دي نعمة، شكرًا يارب".

كانت ميار الببلاوى قد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج أوائل العام الجارى، وكشفت عن تفاصيل حالتها الصحية في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" من أمريكا، قائلة: "سافرت أمريكا لمتابعة حالتى الصحية مع الدكتور الخاص بي وكنت سأقضى 10 أيام فقط فى مدينة دالاس بولاية تكساس".

وتابعت ميار: "وقبل موعد رجوعى لمصر شعرت بتعب فى جسمى ووجع غريب في رجلى مستحملتهوش وكانت معايا صديقتى وقتها دخلت المستشفى الدكاترة قالوا بوادر جلطة ولازم اتحجز ولكن صممت انى أخرج من المستشفى".

وأضافت قائلة: "وبعد خروجى من المستشفى وكنت بصحبة صديقاتى وشعرت بألم في جسمى كله ولم أشعر بنفسى إلا وأنا على الأرض ودخلت في غيبوبة كاملة ودخلت العناية المركزة وقعدت 17 يومًا في المستشفى وركبت دعامة، وحاليًا أنا في مرحلة التعافى، والدكتور منعنى من السفر حاليا لخطورته على صحتى وأن الطيران ممكن يسبب لى مضاعفات، وأول ما اتحسن هنزل علطول"، كما وجهت ميار الشكر والامتنان للسفير المصرى والجالية المصرية لوقفهم بجانبها في أزمته الصحية.