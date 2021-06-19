طليقة تميم يونس تبكي وتتحدث عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 19 يونيو 2021 11:50 صباحاً - خرجت ندى عادل، طليقة الفنان المصري تميم يونس في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اعترفت خلاله بتعرضها للاغتصاب الزوجي.

وظهرت «عادل» في مقطع الفيديو وهي تبكي، مُعلنة أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

وقالت طليقة تميم يونس، إنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وأنها تشعر بالضيق والغضب، لعدم وجود قانون في مصر لحماية الزوجة، كما أن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

وأكدت ندى عادل أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل في تغيير القانون و تجريم الاغتصاب الزوجي.

وعلى الفور تفاعل المتابعون مع طليقة المطرب الشاب، وعلى رأسهم الفنانة سارة عبد الرحمن التي علقت قائلة: «الاغتصاب الزوجي ليس أمر هين» حيث سألتها عن كيفية مساندتها.

تميم يونس يرد على اتهامات طليقته

وفي أول رد على اتهامات طليقته خرج “تميم يونس”، في فيديو نشره عبر “ستوري” حسابه على “إنستجرام”: “شكرا جدا على الدعم اللي أنا مش مستوعبه بصراحة، بالنسبة للناس اللي عايزاني أطلع أتكلم على واحدة كانت مراتي فده مش هيحصل، أنا مبعملش كده، أمي مش مربياني على كده، والموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون، غير كده الموضوع مقفول”.

تميم يونس يتهم طبيب أسنان بالتحرش به

وفي أغسطس الماضي، أعلن تميم يونس، تعرضه لواقعة تحرش منذ عدة سنوات، على يد طبيب أسنان شهير.

وقال «يونس» في تصريح حينها: «أنا مسؤول عن الكلام اللي أنا قولته لكن مبحبش حد يرطرط في الموضوع لحد ما كل الأدلة تكون مكتوبة عشان منبقاش بنتكلم عن الفيس بوك والصحافة بس».