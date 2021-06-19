أروى تهاجم محمد رمضان: “يهوى إثارة غضب جمهوره”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة أروى عن استيائها من تصرّفات الفنان محمد رمضان الذي يُسبّب دائماً أزمات ومشكلات مع جمهوره وزملائه.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي #نزار الفارس، في برنامجه “مع الفارس” المذاع على قناة “الرشيد العراقية”، إنّ “رمضان أصبح مُستفزّاً لجمهوره وزملائه بشكل كبير”، “فهو ينشر أخباره وأشياء مُستفزّة للجمهور وزملائه”، في الوقت الذي أكّدت فيه أنها تحبّه وتتابع أعماله وأغانيه ويصعب عليها أن تقول ذلك.

وكان رمضان قد أثار جدلاً خلال الساعات الماضية جرّاء اتّهام الممثلة سميرة عبدالعزيز له بالإساءة إليها وبإرسال شتائم لها عبر واتساب، بالرغم من أن الواقعة المذكورة حصلت منذ فترة طويلة، وقد سبق لياسمين أن سامحت رمضان.

يذكر أنّ الفنان المثير للجدل طرح “كليب” بعنوان ثابت، ولاقى نجاحات كبيرة عبر “يوتيوب”، لكنّه تعرّض للانتقاد بسبب مشاهده مع عارضة الأزياء الإيطالية التي استعان بها في كليبه.