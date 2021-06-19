بعد اتهامها إيّاه بـ”الاغتصاب الزوجي”.. تميم يونس يردّ على طليقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الفنان تميم يونس على اتهامات طليقته ندى عادل بالاغتصاب الزوجي، الأمر الذي عرّضه لهجوم شديد في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ردًا على ذلك من خلال فيديو نشره عبر “إنستغرام”: “هذا لم يحدث، وأول مرة أسمع عن ذلك، ولن أقدم على أي إجراءات قانونية إلا عندما تكون التهمة صريحة وواضحة… وحينها سأتصرف بالقانون ولن أكرر الأخطاء التي يستفزني الناس بها حتى أقع فيها”.

وكانت طليقته قد أثارت الجدل بعدما صرحت بأنها حاولت تجنب الحديث عن الاغتصاب الزوجي، رغم أن الكثير يطالبها بهذا، حيث وصفت الحديث عنه بـ”الثقيل عليها”.

وتابعت عبر مقطع فيديو نشرته في حسابها عبر “إنستغرام”: “أحزن جداً عندما أجد أنّ الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة في مصر، ولا يوجد قانون في مصر يحمي الزوجة من هذا، باعتبارها ملكاً لزوجها”.

وأضافت: “هناك شيوخ أزهر يقولون إنّ “ده مش حاجة، لا هو حاجة جداً”، من موقعي وبشكل شخصي أقول ذلك”. يذكر أن تميم هو صاحب الأغنية الشهيرة “سالمونيلا” التي جلبت جدلاً واسعاً لاحتوائها جملاً غير مألوفة.