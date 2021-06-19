بالفيديو – أحمد حلمي وابنته لي لي يخطفان الأنظار بالرقص والغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما كانت بعيدة من الأضواء، بدأت لي لي ابنة النجمين أحمد حلمي ومنى زكي في الظهور أمام الجمهور، ومن حين لآخر تشارك بفيديوات لطيفة على تطبيق “تيك توك”، آخرها ما نشرته أمس، ويوحي بأنه تجمعها علاقة صداقة وطيدة مع والدها.

ونشرت لي لي فيديوين، الأول وهي تسمع بعض الأغاني وتغني معها فيما يشاركها والدها الرقص أمام منزلهما، والثاني داخل السيارة ويؤديان بعض الحركات التي خطفت الأنظار، حيث حصد الفيديو آلاف المشاهدات في غضون دقائق. ويشار إلى أن كلاً من أحمد حلمي ومنى زكي كانا حريصين على أن يبقيا حياة أبنائهما الخاصة بعيداً من الأضواء والإعلام سنوات كثيرة، حتى ظهرت ابنتهما الكبرى لي لي معهما في حفل افتتاح مهرجان الجونة، كما أن أصبح لديها عمل جديد، حيث تستغل موهبتها في الرسم على التيشرتات وبيعها.

وكان حلمي قد نشر عبر حساباته على السوشيل ميديا صورة تجمعه مع صديقه النجم كريم عبدالعزيز داخل سيارة، وطلب من جمهوره ومتابعيه تعليقاً مناسباً وكتب: “حد عنده تعليق أكتبه على الصورة دي وسأكتب اسمه عليه”. ويستعد حالياً النجم المصري للتحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسماً مبدئياً هو “النجيب”، ويروي قصة حياة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ولم يتم الاستقرار على الاسم النهائي له، ومن المقرر البدء في تصويره منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ويجري حلمي جلسات عمل مع الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال للوقوف على التفاصيل المبدئية، بعد أن حصل حلمي على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ لتجسيد قصة حياته في عمل فني. وقد شارك النجم المصري في السباق الرمضاني الماضي من خلال ظهوره ضيف شرف في الحلقة 29 من مسلسل “الاختيار 2″، والتي حملت اسم “كأس الأمم الإفريقية” وعلق على هذا الظهور، حيث كتب عبر “فايسبوك”: “شكراً لكل أسرة مسلسل الاختيار وشكراً للمخرج المبدع بيتر ميمي على اختياري كواحد من ضمن الركاب اللي ركبوا قطار الاختيار الوطني في حب مصر”.