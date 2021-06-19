بداية جديدة.. حسام حبيب يفاجئ الجميع بقرار مهم ويطلب مساعدة الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب طويل عن التواصل، على ما يبدو أن الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، قرر أن يبدأ صفحة جديدة وذلك في أن يكون أكثر نشاطًا على مواقع التواصل، وأن يعود الى طرح الأغنيات الجديدة بعد غياب عن الساحة الفنية.

وبهدف حث الجمهور على مساعدته، فاجأ حسام المتابعين بـ “ستوريز” عبر حسابه على انستغرام جاء فيها: “قررت بداية جديدة، لأغاني جديدة، وسأهتم بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي، لذا أعطوني أفكارًا وشجعوني“.

نذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد احتفلت أواخر مايو الفائت بعيد ميلاد حسام حبيب، إذ كتبت نجمة مشاعر عبر حسابها على تويتر رسالة مليئة بالحب جاء فيها: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي، وكل سنة وانت اماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي… بحبك، بجد كلمة قليلة على احساسي”.