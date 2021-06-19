دينا الشربيني: مهمة إسعاد الجمهور ليست بالمسألة السهلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة دينا الشربيني عن فيلمها الجديد «ثانية واحدة» إنّها أحبت الفيلم لاختلافه عن السائد، وأيضاً لاختلافه عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، واستمتعت كثيراً خلال تصوير وتقديم هذا العمل، وذلك حسب بيان إعلامي رسمي.

وقد نافست الفنانة المصرية دينا الشربيني، في عيد الفطر الماضي بفيلم «ثانية واحدة»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان مصطفى خاطر، ليقدما سوياً عملاً تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يتناول مواقف محرجة تم تقديمها في إطار اجتماعي عائلي ساخر.

وأضافت دينا أنّها تعتبر هذا الفيلم تحدياً لها؛ وذلك لقصته الجديدة، واختلاف التجربة، وتابعت: «شعرت بسعادة كبيرة من ردود الأفعال التي وصلتني من الجمهور ومتابعي لمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ إن مهمة إضحاك الجمهور ليست بالسهلة، ولكن اكتملت في هذا الفيلم بسبب السيناريو والإخراج والإنتاج المتميز».

وقد اقتربت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» حتى الآن من تحقيق 4 ملايين جنيه، وذلك منذ بداية عرضه منذ عيد الفطر.

فيلم «ثانية واحدة» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يَتَعَرّف شاب على فتاة، وتحدث بينهما قِصّة حب، لكن سرعان ما تَنقَلِب حَيَاتهما رأساً على عقب بسبب وقوع حادث لهذا الشاب.

وتنافس دينا الشربيني خلال الفترة القليلة المُقبلة في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني، حيث يقترب موعد عرض فيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، الذي تُشارِك في بطولته إلى جانب الفَنّان كريم عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، كما تَستَعِدّ خلال الأيام المُقبلة لبدء تصوير فيلمها الجديد «حامل اللقب» مع هشام ماجد.

وعلى صعيد الدراما تواصل دينا تصوير مسلسلها الجديد «الزيارة»، الذي يجمعها بالنجمة اللبنانية تقلا شمعون.

شاركت دينا الشربيني مؤخراً في موسم رمضان الماضي بمسلسل «قصر النيل»، الذي اعتمد على دراما التشويق والإثارة، وشاركها بطولته ريهام عبد الغفور، وصبري فواز، وصلاح عبد الله، وأحمد خالد صالح، وهو تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.