شكران مرتجى تحتفل بعيد ميلاد والدتها بكلمات مؤثرة.. ونجوم الفن يتفاعلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة السورية شكران مرتجي بعيد ميلاد والدتها، الذي يوافق الجمعة 18 يونيو، حيث وصفت هذا اليوم بالعيد الوطني لقلبها، وسط تفاعل من نجوم الفن.

ونشرت شكران مرتجى عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو يجمعها مع والدتها، ظهرت خلاله أثناء احتضانها وتقبيلها لها، وفي خلفية الفيديو حرصت على توجيه رسالة مؤثرة لها، حيث قالت: “الرحمة مرات بتكون على شكل حضن أم بيركض له الولد ويختبئ فيه.. مرات من برد ومرات من خوف ومرات كثيرة من وحدة”.

وطالبت الفنانة السورية، جمهورها بالدعاء، إلى والدتها، حيث علقت على الفيديو قائلة: “اليوم عيد ميلاد أمي.. أريد منكم أن تدعون لها بالصحة وأن يحفظها الله لي ويبارك في عمرها”.

واسترسلت في وصف والدتها حيث أوضحت أنها عذبة كماء سيدة الصبر وعيونها خضراء، مؤكدة أنها علمتها منذ صغرها احترام الصغير قبل الكير، ووضعت في قلبها حبًا لكل الناس لأنها تحب الجميع.

وأشارت إلى أن والدتها علمتها العطاء لأن فيه السعادة، وأن العمل عبادة، كما علمتها ألا تظلم أو تكون سببًا في حزن أحد، حتى تستطيع أن تنام بشكل مريح، متابعة: “علمتني أن الكرم بالمشاعر أهم مليون مرة من الكرم بالأموال.. علمتني أن الأمومة ليست فقط أن ننجب أطفال ولكن أن نعرف أن نربيهم، “علمتني ألا أكذب وأقول كل شي لو كان سيسببلي الأذى لكن يجب أن أكون حقيقية”.

وأكدت أن والدتها علمتها كل شيء جيد في الحياة، حيث وصفتها بنصفها السوري الحلو، مختتمة رسالتها إلى والدتها قائلة: “مهما حكيت عنها فهي بركة عمري ورضاها بعد رب العالمين هو هدفي”، متابعة أن يوم 18 يونيو من كل عام عيدًا وطنيًا لقلبها.

وتفاعل عدد نجوم الفن مع الفيديو الذي نشرته شكران مرتجي، الذين حرصوا على تهنئة والدتها بعيد ميلادها والدعاء لها بالبركة في العمر، وكان أبرزهم الفنانة سولاف فواخرجي التي قالت: “الله يعافيها ويخليها وتظل راضية عليكم”.

وحرص عدد من الفنانين والمشاهير على معايدة والدة شكران مرتجي بعيد ميلادها، أبرزهم الفنان أيمن عبد السلام، ومصمم الأزياء زهير مراد، والمطربة سهر أبو شروف، والفنانة مديحة كنيفاتي، وغيرهم.