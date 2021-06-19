جيسي جي تنهار بكاءً وتكشف إصابتها بمرض يهدد مسيرتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أحدث نشاط لها على السوشيال ميديا، شاركت نجمة البوب والراب البريطانية “جيسي جي” فيديو مؤثر ظهر فيها تنهمر في البكاء وتكشف أحدث تطورات إصابتها بمرض يهدد مسيرتها الفنية.

شاركت جيسي (33 عاماً) متابعيها بفيديو يوم الجمعة، ظهرت فيه في حالة شديدة من التأثر وتبكي أثناء أدائها أغنيتها الجديدة I Want Love، وتكشف فيه أن طبيبتها طلبت منها ذلك لملاحظة حالتها وأحدث التطورات.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعاني جيسي حالياً من مرض “منيير”، وهو مرض يصيب الأذن الداخلية ويسبب شعوراً قوياً بالدوار وفقدان التوازن والإعياء أيضاً.

كما كشفت جيسي إصابتها أيضاً بالارتجاع المريئي بجانب حالة تسبب تكون كتل مؤلمة على الأحبال الصوتية، واستمرارها يمكن أن يؤثر على مسيرتها، وقالت: “أتألم كل يوم”.

طلبت النجمة البريطانية من معجبيها أن يكونوا صادقين مع منشورها، وقالت: “طلبت مني خبيرة ومعالجة صوتية أن أرسل لها مقطع وأنا أغني بهدوء، أول أغنية أديتها كانت I Want Love، ومجرد سماع نفسي أغنيها وأنا في حالة ضعف شديد، جعلني أبكي”.

وأضافت: “لم أتمكن خلال الأيام الماضية وحتى يومنا هذا منذ تسجيل الأغنية، من غنائها بسبب الألم الذي أشعر به، إن الغناء هو حياتي ومصدر سعادتي، والالتزام بالهدوء وعدم الغناء ليس شيئاً أجيده، وفي هذه اللحظة أدركت أنني بحاجة لأكون صادقة مع نفسي ومع جميعكم بشأن المرحلة الراهنة في حياتي وشرح ما يحدث، فدعمكم وحبكم سيساعدني في تجاوز هذه المرحلة”.

انتقلت جيسي في منشورها لشرح ما تمر به حالياً، إذ كشفت إنها بجانب إصابتها بمرض منيير، تعاني أيضاً من عقيدات أو أورام الحبل الصوتي، وهي عبارة عن كتل أو أورام حميدة ولكن مؤلمة تتكون على الأحبال الصوتية، يمكن أن تنتج عن الافراط في استخدام الصوت، وتستمر في النمو والانتشار إذا لم يرتاح المريض من الكلام.

تمنع تلك الأورام الأحبال الصوتية من الاهتزاز بشكل طبيعي، وتؤدي إلى تغيير نغمة ونبرة الصوت، وكشفت جيسي أنها حتى تلك اللحظة، لا تزال العلاجات لم تجد نفعاً بصورة كاملة، كما كشفت أنها خضعت لـ 8 فحوصات تشبه المنظار ولكن للفم والأنف والحنجرة، وقالت إنها تحملت وجود 8 كاميرات تمر داخل أنفها وإجراء 6 فحوصات أخرى من أطباء آخرين، حيرتهم حالتها .

إضافة لذلك، أشارت جيسي أنها خضعت لنظام غذائي صارم يجعلها تتناول نفس الأطعمة الـ 6 الموصى بها لمدة 3 أشهر.

هذا وعلى الرغم من بدء تحسن حالة الأحبال الصوتية مع الراحة والتقليل من الكلام والغناء، إلا أن جيسي كشفت تحذير الأطباء لها من أن الغناء مرة أخرى، سيؤدي لعودة حالة أورام الأحبال الصوتية مجدداً.

قدمت جيسي وعداً لمعجبيها بالتوصل إلى حل، وكشفت إنها كانت تفكر في تأجيل إصدار أغنيتها الجديدة، ولكنها قررت إطلاقها في نهاية المطاف وإنهاء التصوير وكل التفاصيل في يومين حتى لا تخذل محبيها.

وأوضحت النجمة في نهاية منشورها: “لا أخبركم بذلك من أجل الشفقة، بل لإيضاح سبب عدم مشاركتي في فيديو ترويجي وغيره من أنشطة”.