ياسمين عبدالعزيز تُواجه هجوماً حاداً من شقيقة طليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنَّت “لمياء حلاوة” شقيقة المنتج المصري ورجل الأعمال محمد حلاوة هجوماً حاداً على طليقة شقيقها الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وذلك في معرض تعليق نشرته ياسمين عبد العزيز على حسابها في موقع “فيسبوك”، تفاعلت من خلاله مع لقاء الفنانة المصرية ريهام حجاج زوجة طليقها، وذلك خلال لقاء أجرته معها الإعلامية المصرية بوسي شلبي.

وكانت ريهام حجاج قد تحدثت خلال اللقاء عن كواليس زواجها من محمد حلاوة طليق ياسمين عبدالعزيز، فيما قالت لمياء حلاوة في الفيديو الذي بثته على حساب شقيقها محمد حلاوة زوج ريهام حجاج: “الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي وزوجة أخويا، أنا فرحانة جداً بيه، خاصةً أنها قالت كلاماً محترماً وكلاماً من قلبها”.

وتابعت شقيقة محمد حلاوة تقول: “الحاجة اللى ضايقتني وأزعجتنى جداً، ودي حاجة عائلية، إن أنا فوجئت بكلام بيتقال من كام ساعة.. زي حرابيق.. وكلام ميصحش يتقال.. يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم.. وبيتقال علينا كلام غلط وإحنا ما بنردش عشان مصلحة ولادنا.. عشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا إننا نخاف على ولادنا”.

ووجهت لمياء حلاوة حديثها الذي قصدت به ياسمين عبد العزيز فقالت: “بس الظاهر إن فيه ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده.. إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك.. مش بس كدة ما بنفتكركيش.. وعايزينك إنتى كمان تركزي في صفحتك وتنسينا.. وحاولي إن إنتى تكونى سعيدة.. لأن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك.. يارب يكون الكلام ده وصلك.. لأن إنتى بكدة بتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك كمان”.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد خرجت عن صمتها، لتؤكد أنّ الصمت قوة وليس ضعفاً، وتوعَّدت مواطنتها الفنانة ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي، خاصةً بعدما ظهرت الأولى في حلقة ببرنامج الأخيرة، ولكن دون ذكر اسم أيٍّ منهما.

وفي ردَّها على ريهام حجاج وبوسي شلبي، استعانت ياسمين عبد العزيز بالمقولة الشهيرة لزوجها الفنان أحمد العوضي الذي كان يرددها طوال أحداث مسلسل “اللي ملوش كبير”، الذي عُرض في رمضان الماضي، إذ قالت بطريقة غير مباشرة عبر منشور في “فيس بوك”: “على الله حكايتكم يا جوز حرابيق”.

وتابعت ياسمين عبد العزيز في منشورٍ آخر، عبر حسابها في موقع “انستغرام” فقالت: “الصمت مش ضعف الصمت قوة”، مضيفةً: “تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت؟”.

وكانت ريهام حجاج قد كشفت الكثير من المفاجآت، في أول ظهورٍ إعلامي لها بعد غياب 6 سنوات، حيث أعلنت أنَّها حامل في الأشهر الأولى، وأكدت أن الهجوم عليها سببه زواجها من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، بعد عام واحد من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، موضحةً أنه أمر طبيعي؛ لأن ارتباطه بشخصيتين مشهورتين أثار الجدل لفترة، من دون أسباب واضحة، رغم أن “الزواج حلال ربنا”.