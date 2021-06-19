عبد المنعم عمايري يحسم أمر عودته لـ أمل عرفة.. وماذا عن خلافه مع جورج وسوف؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان السوري عبد المنعم عمايري إنّه لم يُخطئ في حقّ طليقته الفنانة أمل عرفة، كما أنّها أيضاً لم تُخطئ في حقه، متابعاً: “يجوز احنا الاتنين أخطأنا ولكن من دون وعي.. ولا توجد مشكلة جذرية أدت للطلاق كما يتخيل البعض”.

وحسم عمايري، خلال مقابلة مع الإعلامية رابعة الزيات، إمكانية عودته هو أمل عرفة من جديد، مؤكداً أنَّ هذا الموضوع منتهي تماماً، ولم يفكران في العودة مرةً أخرى.

وتحدَّث عن بناته قائلاً: “علاقتي بهن جيدة جداً، وهن لا يريدنَّ أن ارتبط أبداً.. أما بالنسبة لوالدتهن يتمنيْن أن ترتبط أو تتزوج”.

أمَّا عن رأيه في الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، فقال: “نادين نجيم اشتغلت على نفسها هذا العام”، مشيراً إلى أنّ هذا الشيء اتضح بقوة من خلال تغييرها النمط الذي اعتادت تقديمه.

وكشف عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين النجم جورج وسوف، قائلاً: “مستحيل أزعل من أبو وديع.. هذا الشخص ظاهرة وأيقونة، أنا أحترمه كثيراً”.

وعن ترشيح جورج وسوف له لكي يُجسِّد قصة حياته، فقال: “يا ريت.. لكنّ هذا الدور يجيب أجل الممثل؛ لأنه سيُحاول بذل أقصى جهده، لكي يصل إلى كاريزمته”.

وكان عمايري قد خرج عن صمته في وقتٍ سابق، للرد على الأنباء التي تحدثت عن ارتباطه، باعتبار ذلك أمراً متكرراً، عندما يقوم بالتصوير بجانب أيِّ فنانة، وفق قوله.

وكتب منشوراً في “فيسبوك” نفى فيه تلك الأنباء، معتبراً أنَّ “كل فتاة يلتقط صورةً معها لا يعني أنه تزوجها أو ارتبط بها”، مشدداً على أنه عندما يرتبط أو يتزوج سيُعلن ذلك.

يأتي حديث عبد المنعم عمايري بعد أن انتشرت صور تجمعه بالفنانة اللبنانية جوانا كركي، ودار حديث حول خطبتهما.