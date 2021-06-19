شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعل فيلم "العارف" يتصدر إيرادات شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقل من شهر، ويطرح فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، فى دور عرض السينما وذلك فى 14 من شهر يوليو المقبل، والذى يشارك ضمن موسم عيد الأضحى المقبل، والذى يعد من أهم الأفلام السينمائية التي تشارك من حيث النجوم الموجودين بالفيلم أو تكلفته الإنتاجية الضخمة، كما أنه يعد من أكثر الأفلام التي ستحظى بإقبال كبير من عشاق السينما حيث يعد من أقوى أفلام الأكشن، ومن خلال هذا التقرير نرصد 5 أسباب تم رصدها من برومو الفيلم تجعله يتصدر إيرادات شباك التذاكر بمجرد طرحه بدور العرض.

أول الأسباب هي قيام أبطال وصناع الفيلم بمشاركة صورة عبر حساباتهم الشخصية المختلفة والمتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي والإفادة بأن حساباتهم تم اختراقها، كنوع من أنواع الترويج بشكل مختلف وذلك لأن الفيلم تدور قصته عن الهاكرز، وهو ما جعل فيلم العارف وأبطاله يتصدرون تريند محرك البحث جوجل بسبب هذه الحركة العبقرية والمختلفة.

ثانى هذه الأسباب أن قصة الفيلم مشوقة تدور حول هاكرز محترف في سرقة البنوك، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

ثالث هذه الأسباب أن الفيلم يعد من أكثر الأعمال السينمائية الضخمة إنتاجيا في السينما المصرية، حيث يعد أول فيلم يتم تصويرها بين 4 دول هم "مصر وإيطاليا وماليزيا وبلغاريا"، واستعانت الشركة أيضا بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة بالفيلم.

رابع هذه الأسباب هو احتواء الفيلم على الكثير من مشاهد الاكشن والانفجارات واندلاع النيران واستخدام الأعيرة النارية بتصوير عالمى، وهو ما استطاع أن ينفذه أيضا بطل العمل أحمد عز وباقى أبطال الفيلم سواء العنصر الرجالى أو النسائى.

خامس هذه الأسباب هو ظهور الفنانان أحمد فهمى ومصطفى خاطر في أدوار جديدة ومختلفة تماما عن أدوار الكوميديا التي اعتاد عليها جمهورهم في مشاهدتهما سواء في السينما أو الدراما، حيث يظهر النجم أحمد فهمى فى الفيلم بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دور شخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ونفس الأمر بالنسبة للفنان مصطفى خاطر الذى يجسد شخصية تتسم بالغموض وتدخل فى أجواء الإثارة والمطاردات فى العمل ليبتعدان الأثنين عن لطابع الكوميدى والذى سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".