شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يجمع نجوم "مسرح مصر" لأول مرة فى السينما بفيلم "زومبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجمع الفنان أشرف عبد الباقى نجوم "مسرح مصر" لأول مرة فى السينما من خلال فيلم "زومبى على جنبى"، وذلك بعد 7 سنوات اجتمعوا فيها على خشبة المسرح، حيث يضم الفنان من نجوم الفرقة كل من على ربيع وحمدى الميرغنى وكريم عفيفى، ويعمل فريق العمل على التحضيرات الأخيرة قبل بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى.



ابطال فيلم زومبى على جنبى

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى أيضاً، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبد الرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.

يذكر أن أشرف عبد الباقى طرح له فى دور العرض فيلم "سقراط ونبيلة" قصة وسيناريو وحوار عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، ويشارك فى بطولته كل من أشرف عبد الباقي، ودينا، ومحمد فهيم، وسامى مغاوري، وأحمد فتحى، ومحمد جمعة، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، وتدور أحداثه إطار كوميدى اجتماعى.