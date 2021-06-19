فيديو| أحلام تحتفل مع زوجها بعيد زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشفت الفنانة أحلام عن ليلة احتفالها بعيد زواجها من بطل الخليج للرالي مبارك الهاجري الذي يوافق يوم 18 يونيو.
ونشرت أحلام، فيديو من الإحتفال، عبر حسابها على تويتر، وعلقت "أبيك وباخذك منهم وأحبك، كل عام وأنت نور عيوني اللي أشوف بها حبييي".
وكانت أحلام، قالت في تدوينة سابقة لهذه المناسبة، عبر حسابها على تويتر: "كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها.. حبيبي مبارك.. أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري".
وأضافت: "شكراً لأنك اخترتني من بين الكل.. شكراً على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم.. شكراً على (فاهد وفاطمة ولولوة)، شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦ .. الحمد لله".
جدير بالذكر أن أحلام تزوجت من مبارك الهاجري بطل الخليج للرالي، في 18 يونيو 2003، وأنجبت منه 3 أبناء.