فيديو| أحلام تحتفل مع زوجها بعيد زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة أحلام عن ليلة احتفالها بعيد زواجها من بطل الخليج للرالي مبارك الهاجري الذي يوافق يوم 18 يونيو.

ونشرت أحلام، فيديو من الإحتفال، عبر حسابها على تويتر، وعلقت "‏أبيك وباخذك منهم وأحبك، كل عام وأنت نور عيوني اللي أشوف بها حبييي".

وكانت أحلام، قالت في تدوينة سابقة لهذه المناسبة، عبر حسابها على تويتر: "‏كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها.. حبيبي مبارك.. أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري".

وأضافت: "شكراً لأنك اخترتني من بين الكل.. شكراً على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم.. شكراً على (فاهد وفاطمة ولولوة)، شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦ .. الحمد لله".

جدير بالذكر أن أحلام تزوجت من مبارك الهاجري بطل الخليج للرالي، في 18 يونيو 2003، وأنجبت منه 3 أبناء.