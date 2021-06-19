"كنا عيال وفاكره بيهزر".. قصة خلاف أحمد مكي وأحمد فهمي بسبب فيلم "اتش دبور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل النجم أحمد مكي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ43، إذ أنه من مواليد 19 يونيو عام 1978.

"مكي" بدأ حياته الفنية بعد تخرجه من معهد السينما قسم إخراج، من خلال إخراج عددا من الأفلام القصيرة كان أهمها "ياباني أصلي"، بعدها بدأ مسيرته الاحترافية بإخراج فيلمه الطويل الأول "الحاسة السابعة" عن قصة مستوحاة من فيلمه القصير بنفس الاسم، وقام ببطولته أحمد الفيشاوي عام 2003.

عقب ذلك شارك أحمد مكي في إخراج عدد من المسلسلات الشهيرة مثل "لحظات حرجة" و"تامر وشوقية" والذي قام فيه أيضا بالتمثيل وقدّم شخصية "هيثم دبور" والتي سرعان ما حقق من خلالها نجاحا باهرا في السينما ضمن أحداث فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع الزعيم عادل إمام عام 2007.

في العام التالي قدّم "مكي" فيلما من بطولته لأول مرة حمل اسم "H دبووور" والذي كان بمثابة انطلاقته كنجم كوميدي شهير، من إخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار أحمد فهمي ومحمد المعتصم.

"فهمي" يتحدث في حوار له مع "صاحبة السعادة" (فبراير 2016) عن تعاونه مع "مكي" في بطولته الأولى، ويقول: "أنا قبل ما أدخل المجال اتفرجلته كمخرج على (الحاسة السابعة)، ولما خرجت منه قولت الواد ده بيفكر زيّنا بالظبط".

أضاف: "بعد ما عملت فيلم (كده رضا) 2007، قومت أنا اللي مكلم مكي وقولتله يلا نشتغل مع بعض، وعملنا (دبور)، وارتاحت معاه على مستوى المخ لأنه شبهنا جدا، وغير أنه ممثل جامد هو مخرج شاطر جدا".

وفي حوار آخر لـ"فهمي" ببرنامج "واحد من الناس" (مايو 2018)، قال عن تعاونه مع "مكي" في "H دبووور": "أنا ومكي قد بعض وجيل واحد، كانت الحياة بينا لطيفة، اختلفنا شوية وبعدين رجعنا عادي".

وحول الخلاف؛ قال: "مكي كان عايز يكتب على الفيلم (قصة أحمد مكي وسيناريو وحوار أحمد فهمي)، أنا كنت فاكره بيهزر في الأول، لأنه كان بعتلي شخصية (دبور) فقولتله يا مكي الحقيقة أنا مبحبش الشخصية دي أوي، بس أنا رأيي كان مش مهم لأن الدور كان مكسر الدنيا، فقالي هو خطوة يا فهمي وعايزين نكتبله فيلم وبتاع، قولتله تمام أنا هكتب فيلم عن واد غني افتقر، وأنت ألعبه (دبور) عشان مبقاش معتمد على طريقة هزارك اللي كانت في مسلسل (تامر وشوقية) اللي كسرت الدنيا".

أضاف: "بعدين لقيته عايز يكتب (قصة أحمد مكي)، قولتله أنا مش فارق معايا بس ده مش صح لأن اللي عامل القصة ولو إحنا بنتكلم على أصل الشخصية فاللي قدّمها أستاذ شريف عرفة وعمرو سمير عاطف في (تامر وشوقية)".

اختتم: "كنا عيال بصراحة برضو وفي بدايتنا، جينا بعد كده قطعنا مع بعض شوية، وبعدين اتصالحنا واكتشفنا أن في سوء تفاهم".

"مكي" واصل نجاحه عقب ذلك كممثل كوميدي من خلال أفلام "طير إنت، لا تراجع ولا استسلام، سيما علي بابا، سمير أبو النيل"، ومن نجاحه السينمائي للتليفزيون من خلال مسلسل "الكبير أوي" الذي قدّم منه 5 أجزاء من 2010 إلى 2015.

بجانب التمثيل ظل مكي يمارس هوايته في تأليف أغاني الراب وأدائها في بعض أفلامه أو بصورة منفردة ونشرها على "يوتيوب"، وفي عام 2012 أصدر أول ألبوم راب له بعنوان "أصله عربي"، وآخر أغانيه "أغلى من الياقوت عام 2018.

غاب عدة سنوات عن جمهوره لظروف مرضية، قبل أن يعود من خلال مسلسل "خلصانة بشياكة" مع شيكو وهشام ماجد عام 2017، وآخر أعماله مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز في رمضان 2021.