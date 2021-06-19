إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

دعت الفنانة إيمي سمير غانم، لوالدتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، بالشفاء العاجل.

وكتبت إيمي، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام": "يارب بحق يوم الجمعة، اللهم اشفي دلال عبد العزيز شفاءً ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، اللهم أنت الشافي المعافي اشفها شفاءً لا يغادر سقما، وخفف عنها كل ما يؤلمها كريم".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن يوم 22 مايو الماضي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.

وعقب ذلك بأيام، كشف رضوان في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبد العزيز "مازالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.