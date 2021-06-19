بالفيديو: تحطيم الرقم العالمي لرمي الجلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

في افتتاح التجارب الأمريكية المؤهلة لأولمبياد طوكيو الليلة الماضية، حطم رايان كروسر الرقم العالمي لرمي الجلة بعدما حقق 23.37 متر ، وتفوق بطل أولمبياد ريو 2016 والبالغ 28 عاما على الرقم السابق لمواطنه الأمريكي راندي بارنز وهو 23.12 متر والذي صمد لأكثر من 30 عاما، أبلغ كروسر الصحفيين: “في اللحظة التي تركت يدي كنت واثقا أنها رمية جيدة”.

وفي التصفيات بلغت أفضل محاولة لكروسر 22.92 متر لكن في النهائيات أطلق صرخة قوية عند رمي الجلة في محاولته الرابعة ليحجز مكانه في أولمبياد طوكيو التي تنطلق في 23 تموز، وقال: “كنت أعلم أنه يمكن تحطيمه منذ 2017”.

احتل جو كوفاكس المركز الثاني محققا 22.34 متر فيما حصد بيتون أوتردال البطاقة الثالثة المؤهلة إلى طوكيو بعد تحقيق 21.92 متر.

جاء الإنجاز في الليلة الافتتاحية للتجارب الأمريكية المؤهلة إلى الألعاب التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بحسب “رويترز”