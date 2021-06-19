أمل الشهراني في صور جديدة مع حبيبها: “لا أريد أن أكون مقيدة بشخص”

كتب امير فتحي في السبت 19 يونيو 2021 09:57 صباحاً - شاركت الناشطة ومشهورة سناب شات السعودية أمل الشهراني، صورا جديدة لها مع حبيبها الذي كشفت عن شخصية مؤخرا وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت امل الشهراني على الصور كاتبة: “”لا أريد أن أكون مقيدًة بشخص ما. أريد أن أعيش حريتي مع شخص ما “.

وكانت أمل الشهراني قد كشفت مؤخرا عن شخصية حبيبها عبر مجموعة صور نشرتها على انستغرام حيث بدا عليهما الانسجام معاً في أماكن مختلفة، حيث أظهرت الصور قوة العلاقة بينهما.

وكتبت أمل الشهراني رسالة رومانسية لحبيبها محتفلة بمرور عام على ارتباطهما قائلة: “قصة حبنا هي الافضل بالنسبة لي أحبك لأنك تحلم معي ولأنك الشخص اللذي يجعلني اضحك الى ان ابصق قهوتي واكح من الربو قصة حبنا هي المفضلة .. أنا أحبك … لأنك تحلم معي .. وأنت اللي يخليني أضحك بقوة لدرجة أنني أبصق قهوتي وشوي و تجيني نوبة الربو أنا أحب اهتمامك وكيف تحضني وتقبلني وتخلي قلبي يقرقع”

أضافت: “أحبك لأنك أفضل أصدقائي اللي اشارك كل شيء معهم! لأنك موجود في الأوقات الصعبة وتصنع الأوقات السعيدة أفضل.. أنت (الصخرة) يعني القوة… أنت الشخص المحب للحياة وكل الناس وكل المخلوقات أنا فخورة جدا بنفسي لكوني مع رجل ذكي ومضحك ولطيف وصبور وكريم .. وأبي أطفالي يتعلمون منه.. أنا فخورة جدًا بكل شيء أنجزناه معًا.. أنا أحبك لأنه مهما صار- اثق بأنك تحبني بعد! أول ذكرى حب لنا أحبك”.

واتضح من المعلومات المتوفرة عن حبيب أمل الشهراني أنه يعمل معالج فيزيائي ومعلق رياضي بالإضافة لعمله كاستاند أب كوميديان أو مذيع مسرحي فكاهي، عانى من السمنة في طفولته، ويدعى جوني لوكاستو.