وفاة الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة عن 92 عاما

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

توفيت الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة، الجمعة، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة عن عمر ناهز الـ92 عاماً.



وتفاقم الوضع الصحي للشاعرة العراقية منذ مطلع الشهر الماضي بعد دخولها في غيبوبة استمرت نحو أسبوعين رقدت على إثرها في المستشفى.

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وتعد لميعة عباس عمارة من الأسماء اللامعة في الشعر الحديث بالعراق، وذاع صيتها منذ بدايات العقد الستيني من القرن الماضي.

ولدت الشاعرة لميعة لعائلة صابئية عريقة ومشهورة في منطقة الكريمات ببغداد عام 1929، واكتسبت لقب "عمارة"، من المدينة التي ولد فيها والداها جنوب العراق.

وفي عام 1978، هاجرت العراق وعاشت في دول أوربية عدة، حتى استقر بها الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

إضافة إلى الشعر الفصيح والشعبي، كانت لميعة مهتمة بالتراث الشعبي وفولكلور المندائيين، وقد كتبت مقالات ودراسات عن علاقة اللغة المندائية بالسومرية وعن جذور العامية العراقية من السومرية والأكادية والمندائية التي هي لغة ديانتها وهي تشكيل حروفي ناصورائي آرامي كتبت به كتب الديانة المندائية.

للشاعرة لميعة عباس 7 دواوين هي: الزاوية الخالية 1960، عودة الربيع 1963، أغاني عشتار 1969، يسمونه الحب 1972، لو أنبأني العراف 1980، البعد الأخير 198، عراقية 1990.

وتتميز قصائد عمارة ودواوينها بحب الطبيعة والحياة المتوهجة والوقوف مع اتجاهات الحرية والقدرة على تعميق الألفة بين الناس وشجب الجريمة والديكتاتورية.