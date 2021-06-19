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مصر.. محمد سعد يوجه رسالة للفنانة دلال عبد العزيز

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

وجه الفنان المصري محمد سعد رسالة على صفحته في الفيسبوك للفنانة دلال عبد العزيز التي ترقد في العناية المركزة منذ شهر رمضان الماضي جراء إصابتها بمضاعفات بسبب فيروس ، قائلاً "كلمتين لمدام دلال عبدالعزيز حبايبك وجمهورك مستني تقومي بالسلامة صبح صبح ع الغالين".

 

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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