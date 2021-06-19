مصر.. محمد سعد يوجه رسالة للفنانة دلال عبد العزيز

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

وجه الفنان المصري محمد سعد رسالة على صفحته في الفيسبوك للفنانة دلال عبد العزيز التي ترقد في العناية المركزة منذ شهر رمضان الماضي جراء إصابتها بمضاعفات بسبب فيروس كورونا، قائلاً "كلمتين لمدام دلال عبدالعزيز حبايبك وجمهورك مستني تقومي بالسلامة صبح صبح ع الغالين".



وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.