حسين الجسمي يطرح جديده "فوق"

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"الخليج 365": طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان "فوق"من ألحانه، وتوزيع الفنان حسام كامل، وكلمات أحمد الصانع، حيث يقول فيها:

"أنا اللي فوق

وعندي احساس ما يخطي

مهما كنت عاجبني

عندي ذوق.. وعندك ذوق

حاول تبعِد وتبطي

لأنّك ما تناسبني

وخَل الشوق ..

وقول إن الخطا فيني

لأنّـي فوق.."



وقد لحن الجسمي أغنية "فوق" بأسلوب حديث ومتطوّر على مقام "الكورد"، مبرزاً حرفية عالية في استخدام الصوت وقوّته، وهو ما يظهره في كل لحن جديد يقدمه، واضعاً بصمة مميّزة تؤكد نضوج موهبته وشغفه للموسيقى بأسلوب ومنظور خاص به لا يشبه أحد.

وقد طرحت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على الـ YouTube من خلال فيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.