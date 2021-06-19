"المعرفة ليها ثمن".. محمد ممدوح يروج لفيلم "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص الفنان محمد ممدوح، على الترويج لفيلم "العارف" مع النجمين أحمد عز وأحمد فهمي.

ونشر ممدوح، صورة له من الفيلم عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "المعرفة ليها ثمن.. فيلم العارف.. ١٤ يوليو بجميع دور العرض".

وطرحت شركة "سينرجي فيلمز"، مساء الاثنين الماضي، بوسترات فيلم "العارف" وكشفت موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

ونشر حساب سينرجي عبر موقع "إنستجرام"، بوسترات الفيلم مصحوبة بتعليق: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم.. أنا مش بعيد، الدور على مين؟ العارف.. ١٤-٧ في السينمات".

"العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم محمد ممدوح، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.