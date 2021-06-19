المخرج زكريا نوري: فيلم "عائشة" يطرح المعاناة اليومية التي تمر بها فتيات المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيم ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة للمخرج المغربي زكريا نوري عقب عرض فيلمه "عائشة" وأدارتها الناقدة نهلة مصطفي.

وقال نوري أثناء الندوة مساء الجمعة، إنه يميل إلى السينما الصامتة أكثر من الحوارية، مضيفا أن فيلم "عائشة" أول تجربة إخراجية له بعد العمل كمساعد مخرج.

أضاف أن "الفيلم لا يسلط الضوء على الدعارة، ولكنه يجسد الحياة اليومية للمرأة المهمشة من المجتمع المغربي ومن فقدن رب الأسرة".

وعبر المخرج أنه كاتب السيناريو من ثلاث سنوات لحين الحصول على تمويل للفيلم، مؤكدا أن أحداث فيلمه ليست مستوحاة من قصة حقيقية.

ولفت إلى أنه أراد من خلاله طرح الحياة اليومية التي تمر بها الفتيات المغربيات، وبما أنه نشأ في بداياته بمدينة دار البيضاء فكان يشاهد معاناة الفتيات اللواتي يعيشن في الريف على أطراف المدينة، فقرر أن يتم تناول كل المعاناة التي من الممكن أن تمر بها تلك الفتاة من قلة حيلة واضطراراها للمعيشة بدون رضا عما تعيشه بشكل يومي.

وأكد أنه "لم يكن يتعمد طرح فكرة لجوء الفتيات الفقيرات للدعارة لكسب العيش، حيث أنه لم يكن يركز على ذلك، ولكنه كان يرغب في طرح الحياة اليومية لتلك الفتاة التي تعاني غياب الأب والديون المتراكمة مع محاولة كسب القليل من المال لكي تأتي بقوت يومها فقط".

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.