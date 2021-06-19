أحمد وفيق خلال تكريمه بمهرجان الإسماعيلية: أنحاز للجمهور.. ولابد أن يكون الفنان متفائلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ 22، ندوة تكريم للفنان أحمد وفيق بقصر ثقافة الإسماعيلية مساء الجمعة.

وقد أدار الندوة الناقد أحمد النجار الذي أشاد بتجربة الفنان أحمد وفيق السينمائية بشكل عام والتنوع في الأدوار التي قدمها سواء في الدراما أو المسرح أو السينما.

وفى كلمته، شكر أحمد وفيق مهرجان الإسماعيلية على فكرة تواجد الفنانين المشاركين في الأفلام القصيرة، مؤكدا أن "الأفلام القصيرة كانت سبب في تواجد ممثلين مهمين وأسماء كبيرة موجودة بيننا".

وقال وفيق إنه "منذ فترة وهو يحلم بفكرة عرض تلك الأفلام وأن يكون هناك صيغة للمشاهدة التلفزيونية للفيلم القصير".

أضاف أنه من الممثلين المنحازين للجمهور، لابد أن تصل بالرسالة إلى الجمهور وألا نكون قد قصرنا في دورنا أمام الجمهور.

وتحدث وفيق عن تجربته في الفن وعلاقته بأساتذة الإخراج يوسف شاهين ومحمد صبحي وجلال الشرقاوي والفنان أحمد فؤاد سليم الذي شجعه كثيرا.

أشار إلى تجربة عمله في فيلم "سكوت حنصور" عام 2001 مع المخرج يوسف شاهين الذي اعتقد كثيرون أن هذا العمل كتب من أجله على غير الحقيقة فقد كان وجوده في العمل مجرد صدفة وحل موقف.

أضاف أنه "بعد تلك التجربة اختفى وكان هش نفسيا وقرر البعد عن الفن واهتم بالأدب الروسي لكنه فجأة قرر الرجوع مرة أخرى إلى الفن لأنه لم يجد أي عمل آخر".

أوضح أن "الفنان لابد أن يكون متفائلا لكن الحياة لن تكون عادلة تماما حتى لو امتلكت مقومات النجاح، وأن تكون نفسيا قويا لأن ذلك يضيف للممثل، إضافة إلى ضرورة توافر فضيلة الانتقاء".

بدوره، قال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، إن "هناك مشروع في خطواته التنفيذية تم تقديمه لمعالي وزيرة الثقافة وهو أن يكون هناك منصة وقناة على اليوتيوب لعرض الأفلام التسجيلية والقصيرة".

أضاف أن "تلك القناة ستكون متاحة للجمهور إضافة إلى زيادة دعم السينما بـ50 مليون جنيه".

من جانبه، تحدث الناقد زين العابدين خيري عن ذكرياته مع الفنان أحمد وفيق وعن نبوءة الروائي الكبير خيري شلبي عنه وتوقعه بأنه سيكون ممثل كبير.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.