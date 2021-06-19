هكذا احتفلت أحلام بعيد زواجها من مبارك الهاجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعيد زواجها من مبارك الهاجري الذي يوافق يوم ١٨ يونيو.

ونشرت أحلام، صورة لها مع زوجها، عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلّقت: "‏كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها.. حبيبي مبارك.. أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري".

وأضافت: "شكراً لأنك اخترتني من بين الكل.. شكراً على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم.. شكراً على (فاهد وفاطمة ولولو)، شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦.. الحمد لله".

جدير بالذكر أن أحلام تزوجت من القطري مبارك الهاجري بطل الخليج للرالي، في 18 يونيو 2003، وأنجبت منه 3 أبناء.