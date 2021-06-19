محمد سامي يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المخرج محمد سامي، عن حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات الشقيقة.

ونشر سامي، صورة للإمارات عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل الشكر والاحترام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وعلى الدعم الدائم للمبدعين وأهل الفن، وعلى الاهتمام بتطور الفن العربي وانتشاره عالميا".

أضاف: "تحية من القلب إلى هذه البلد العظيمة الجميلة ودائما في تطور وازدهار وأمان هي وبلدي العظيمة مصر".

يذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل "نسل الأغراب" في رمضان 2021، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل أحمد السقا وأمير كرارة.