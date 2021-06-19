محمد الفلاح - بالصور.. علا غانم تتألق في حفل زفاف ابنتها

السبت 19 يونيو 2021

احتفلت الفنانة المصرية علا غانم، الخميس، بحفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي، على رجل الأعمال عبد الرحمن علاء رجب، في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.



ونشر مصفف الشعر كريم زناتي، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيه علا غانم أثناء قيامها بالتحضير لحفل زفاف ابنتها.

كما تداول رواد مواقع التواصل صوراً لعلا غانم في حفل الزفاف، مشيرين إلى التشابه الكبير بينها وبين ابنتها العروس كاميليا.

وكانت غانم قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، بعد ظهورها في مقطع فيديو نشره مصفف الشعر الشهير كريم زناتي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وجهت خلاله الشكر له على مجهوده في تصفيف شعرها.

وفور نشر الفيديو تساءل المتابعون عن سبب غيابها عن مصر، وابتعادها عن الساحة الفنية لمدة 4 سنوات.

وقالت إنها لم تعتزل العمل الفني لكنها قررت الاقتراب من بناتها بشكل قوي والعيش بصحبتهن، بعدما شعرت إنها أضاعت سنوات من عمرها في التمثيل.

يشار إلى أن آخر أعمال علا غانم كان فيلم: "الفندق" مع"محمد نجاتي، أحمد كرارة، وأحمد بدير"، ومسلسل: "ظل الرئيس" مع: "ياسر جلال، وهنا شيحة" عام 2017، كما عُرض لها فيلم: "خط الموت"، مع الفنان أحمد صلاح حسني في 2019.