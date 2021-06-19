شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "أعمق مما يبدو على السطح" على مسرح الجمهورية يومى الأحد والاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج مناضل عنتر العرض المسرحى الراقص "أعمق مما يبدو على السطح" من إنتاج فرقة الرقص الحديث التابعة لدار الأوبرا المصرية على مسرح الجمهورية يومى الأحد والاثنين القادمين فى تمام الساعة الثامنة مساء، والعرض بطولة أعضاء فرقة الرقص الحديث، سينوغرافيا عمرو عبد الله، تصميم دعايه مصطفى عرض.

تدور فكره العرض حول تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التى ترسخت في العقل الإنسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية، فكل ما في الكون نسبي بما فيه الزمن فالوقت على الأرض مثلًا ليس كنظيره في الكواكب والمجرات الاخرى، وإذا كانت الحقائق التى يعتقد الجميع أنها بديهيات غير قابلة للمراجعة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان فإن قتل الناس بعضهم البعض من أجل الرأي يصبح مزحة ضخمة لا تضحك أحد فاختلاف الافكار والرؤى وارد وطبيعى كاختلاف البشر أنفسهم ولذلك يعزز العرض فكرة احترام آراء الآخرين وقبول الاختلاف الفكرى، كل ذلك من خلال التصميمات الحركية المبتكره.