شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت بوزن زائد فى شوارع لوس أنجلوس بسبب حملها الثالث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل خلال تقرير أخير عن تغير ملامح النجمة جال جادوت بصورة كبيرة، وذلك بعدما التقطت لها عدة صور أثناء سيرها فى شوارع لوس أنجلوس، حيث زاد وزنها بصورة ملحوظة للغاية بسبب حملها بطفلها الثالث، وفقاً لما أعلنت عنه فى وقت سابق من العام الجارى، وتحديداً بشهر مارس الماضى، إلا أنها لم تكن وقتها زادت بهذا الشكل.



جال جادوت

وكانت النجمة العالمية جال جادوت، صاحبة شخصية wonder women الشهيرة في سلسلة أفلام الأبطال الخارقين، كشفت عن حملها الثالث، على طريقتها الخاصة مثلما ذكرنا فى مارس الماضى، حيث نشرت صورة لها وسط طفلتيها وزوجها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام وهم يضعون أيديهم على بطنها التي ظهرت بشكل ملحوظ.

وحرصت جادوت على إضافة بعض التفاصيل الصغيرة في إعلانها غير المباشر عن حملها الثالث، حيث وضعت علامة الحسد في التعليقات بالإضافة إلى إيموشن الكف الذى يشير إلى الحسد أيضًا.



الممثلة جال جادوت

جدير بالذكر أن آخر أعمال جال جادوت حقق نجاحاً كبيراً، حيث حققت إيرادات فيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، حول العالم أكثر من 152 مليوناً و200 ألف دولار أمريكى حول، وذلك بعد طرحه يوم 25 ديسمبر من العام الماضى 2020.