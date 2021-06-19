شكرا لقرائتكم خبر عن جزء جديد من فيلم الأكشن Nobody فى انتظار الضوء الأخضر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن أن القائمين على فيلم الأكشن Nobody، قرروا البدء في كتابة سيناريو للجزء الثاني بعد نجاح الأول بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتحقيقه إيرادات كبيرة فاقت التوقعات.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة digitalspy، فإن القائمين على فيلم الأكشن Nobody، في انتظار الضوء الأخضر لبداية عملية تصوير الجزء الثاني من الفيلم، بعد المؤشرات المرتفعة التي حصلوا عليها بإيرادات الجزء الأول الذى طرح منذ أسابيع.



Nobody

وتستكمل أحداث فيلم Nobody في إطار تشويقة ودراما حيث يحاول Hutch إعادة عائلته من جديد، والحفاظ على ما تبقى من كرامته، بعد حادث الاقتحام، الأ أنه يواجه العديد من المشكلات التي تؤثر على علاقته بمن حوله.

فيلم Nobody من بطولة بوب أودينكيرك، أليكسي سيريبرياكوف، كوني نيلسن، كريستوفر لويد، مايكل أيرونسايد، كولين سالمون، بيلي ماكليلان، جيج مونرو، بيزلي كادوراث، ألكسندر بال، هامبرلي جونزاليس، إدسون موراليس، جي بي مانوكس.