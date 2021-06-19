منير وتامر حسني يغنيان "الليلة يا سمرا" بحفل زفاف.. ومحمد رمضان يرقص (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حضر عدد من المشاهير ونجوم الفن، حفل زفاف بالساحل الشمالي مساء الجمعة.

ومن بين الحضور، الكينج محمد منير، النجم تامر حسني، النجم محمد رمضان، السيناريست مدحت العدل، الإعلامية بسمة وهبة.

وخلال مقطع فيديو من الحفل نشره حساب برنامج "أراب وود" على "إنستجرام"؛ غنى تامر مع منير أغنية الكينج الشهيرة "الليلة يا سمرة"، وإلى جوارهما وقف سابقي الذكر، وظهر "رمضان" وهو يرقص ويتفاعل مع غناء الثنائي.

يذكر أن آخر أغاني الكينج محمد منير "اللي باقي من صحابي" والتي طرحها قبل عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.