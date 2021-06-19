"كلمتين".. محمد سعد يوجه رسالة لـ دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد سعد، على توجيه رسالة للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وكتب سعد، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "كلمتين لمدام دلال عبد العزيز.. حبايبك وجمهورك مستنيين تقومي بالسلامة.. صبح صبح على الغاليين".

وطالب الإعلامي رامي رضوان، مؤخرا الجمهور بالدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز والدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، حيث تتواجد "دلال" في العناية المركزة منذ ما يقرب من 50 يومًا، حيث كانت أصيبت بفيروس كورونا المستجد، ولازالت تعاني من أعراض ما بعد الإصابة به.

وكتب رضوان، عبر حسابه على "إنستجرام": "اللهم أكتب لها شفاءً عاجلاً لا يُغادر سقمًا يا رب.. اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها وكل من تكرم بعمل عمرة باسمها.. اللهم اشفها واشفِ كل مريض يا رب".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد السينمائية كان فيلم "محمد حسين"، الذي تم عرضه في 2019، وشاركه في البطولة سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.