تعليق جديد من تميم يونس بعدما كشفت طليقته عن تعرضها للاغتصاب الزوجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان تميم يونس، الشكر لكل من سانده بعدما كشفت طليقته ندى عادل، يوم الجمعة، عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.

وقال "تميم"، في فيديو جديد نشره عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "شكرا جدا على الدعم اللي أنا مش مستوعبه بصراحة، بالنسبة للناس اللي عايزاني أطلع أتكلم على واحدة كانت مراتي فده مش هيحصل، أنا مبعملش كده، أمي مش مربياني على كده، والموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون، غير كده الموضوع مقفول".

وكانت ندى عادل، طليقة تميم يونس، قالت في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، إن "الاغتصاب الزوجي" بالنسبة لها موضوع شخصي جدا، ودائما تحاول تجنب الحديث حوله لأن هذا الأمر ثقيل عليها للغاية.

وبكت موضحة أنها تعرضت للاغتصاب الزوجي، مضيفة: "أنا اتحطيت في الموقف ده وأخدت سنة عشان أعرف أتكلم في الموضوع وأواجه الإنسان ده، ويوم ما واجهته هو نفسه قالي (آسف، طيب اضربيني، عايزك تضربيني أو تعملي أي حاجة عشان تحسي إنك أحسن)".

وقالت إنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي ويرون أنه ليس مشكلة، وعقبت قائلة: "بتجربة شخصية، ده مشكلة".

ودعت إلى إطلاق حملة لتغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي في مصر، وقالت: "الاغتصاب الزوجي حتى السبعينيات لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الزوج يمتلك زوجته، لكن الأمر تغير هناك"، وطالبت بالتحرك لتغيير الوضع، قائلة: "عندي أمل لو فتحنا الموضوع واتكلمنا ممكن نغير القانون".

وكان تميم يونس، رد قائلا في مقطع فيديو نشره عبر "ستوري إنستجرام": "ردا على الحاجات اللي بتسمعوها دلوقتي وبتُنشر في الصحافة بقول للصحفيين.. ده محصلش، ومش هيحصل أبدا أبدا، وأنا أول مرة أسمع عن حاجة زي كده زييّ زيكم بالظبط، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة زي كده".

وأضاف: "أنا مش هتخذ أي إجراء قانوني غير لما يبقى في تهمة واضحة وصريحة ومقدمة ضدي، وساعتها هتصرف بشكل قانوني ومش هعمل أي حاجة تانية، مش هكرر الأخطاء اللي أنا بقع فيها والناس بتستفزني عشان أقع فيها.. بس كده".

وعلّق الكثير من المشاهير على فيديو ندى عادل وأعلنوا تضامنهم معها، ومن بينهم لاعب الاسكواش رامي عاشور، والفنانة سارة عبد الرحمن، والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة هدى المفتي.