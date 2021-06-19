ياسمين صبري على النيل ومي عمر بفستان قصير.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث إطلالة لها وهي جالسة أمام النيل، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد، نشرت صورة أنيقة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بفستان قصير "فيست"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"أخيرا.. صورة ذات جودة عالية".

نيللي مقدسي

ظهرت الفنانة نيللي مقدسي، وهي مصابة بجرح في أنفها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حادث بسيط، عدى على خير وسلامة.. الحمد لله على كل شيء.. قدر ولطف.. شكرا كثيرا لسؤالكم الدايم واطمئنانكم عني".

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة، أحدث إطلالة لها وسط الزرع عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"صباح الخير".

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، في أحدث إطلالة لها وهي مرتدية نظارة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قبلة الشمس".

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ماجي بوغصن

نشرت الفنانة ماجي بوغصن، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب خير الأمور، وخير الأشخاص، وخير الأيام ".

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير على البحر، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كان يونيو، وكان العالم يفوح من الورود.. أشعة الشمس كانت مثل مسحوق الذهب على جانب التلال العشب ".

نيكول سابا

الفنانة نيكول سابا، نشرت أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.