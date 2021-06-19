10 صور من عقد قران أماني كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحتفل الفنانة أماني كمال، مساء اليوم الجمعة، بعقد قرانها وحفل زفافها.

ونشرت الفنانة ديانا هشام، عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يرصد لحظة عقد قران أماني كمال.

وظهرت أماني كمال خلال الفيديو بفستان الزفاف لأول مرة.

يذكر أن أماني كمال شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "الدايرة" أمام الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة مها أبوعوف، الفنان عماد رشاد، الفنان محمد علاء، الفنان تامر شلتوت، الفنان محمد علي رزق، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.