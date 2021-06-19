فن ومشاهير

10 صور من عقد قران أماني كمال

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحتفل الفنانة أماني كمال، مساء اليوم الجمعة، بعقد قرانها وحفل زفافها.

ونشرت الفنانة ديانا هشام، عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يرصد لحظة عقد قران أماني كمال.

وظهرت أماني كمال خلال الفيديو بفستان الزفاف لأول مرة.

يذكر أن أماني كمال شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "الدايرة" أمام الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة مها أبوعوف، الفنان عماد رشاد، الفنان محمد علاء، الفنان تامر شلتوت، الفنان محمد علي رزق، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا