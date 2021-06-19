أول فيديو من استعدادات أماني كمال لحفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحتفل الفنانة أماني كمال، مساء اليوم، بحفل زفافها.

ونشر المصور شاكر سليمان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من استعدادات أماني كمال لحفل الزفاف.

وظهرت خلال الفيديو قبل أن ترتدي الفستان الأبيض وأثناء خضوعها لـ"فوتوسيشن" حفل الزفاف.

يذكر أن أماني كمال شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "الدايرة" أمام الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة مها أبوعوف، الفنان عماد رشاد، الفنان محمد علاء، الفنان تامر شلتوت، الفنان محمد علي رزق، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.