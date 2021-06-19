شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي فالون يحتفل بعيد ميلاد بول مكارتني بمشهد تمثيلي بينهما.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المذيع العالمي جيمي فالون على الاحتفال بعيد ميلاد اسطورة فريق بيتلز السابق السير جيمز بول مكارتني، الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم 18 يونيو، وأتم عامه الـ 79، حيث إنه من أشهر المطربين الإنجليز في التاريخ.

وفى مقطع فيديو نشره فالون، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلاله وهو يمثل مشهد درامي سابق بينه وبين أسطورة البيتلز، أثناء تصويرهم إحدى حلقات برنامج فالون الشهير، ليوجه له تهنئة عيد الميلاد.

وظهر فالون في الفيديو الذي نشره عبر حسابه منذ قليل، وهو يسير بجوار مكارتني، وسرعان ما يصطدمان بين بعضهما، ويستخدم كل منهما صوت الأخر في مشهد درامي ساخر.



فالون ومكارتني



بول مكارتني وجايمي فالون

وكانت قد حددت الشركة المنتجة لمسلسل الأسطورة الموسيقية بول مكارتني الوثائقي الجديد، شهر يوليو المقبل، لعرض السلسلة الموسيقية الجديدة المكونة من ستة حلقات بعنوان McCartney ، وبالتحديد في 16 يوليو المقبل.

بالرغم من وجود الكثير من الأفلام والمسلسلات الوثائقية عن بول مكارتني، إلا أن تلك السلسلة ستشهد ظهور ريك روبن، أحد أنجح المنتجين في الثلاثين عاماً الماضية، والذى يعد من أشهر مهوسي الموسيقي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من جمع كلاً من توم بريتي مع RUN-DMC وجوني جوش مع سايلر، وإديل مع Red Hot Chili Peppers.

ومن المقرر أن يكشف روبن، عن الكثير من المفاجآت فى السلسلة الموسيقية المنتظرة والتي ستشمل الحديث عن حياة مكارتني طوال الـ51 عاماً كفنان، وحياته في البيتلز.