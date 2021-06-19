شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ياسين يتوسط نور الشريف وعزت العلايلى فى صورة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة نادرة تجمع والدها الفنان الراحل محمود ياسين بالنجمين الراحلين نور الشريف وعزت العلايلى، من حفل زفافها، داعية لهم بالرحمة والمغفرة، معلقة على الصورة: "الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين" .

محمود ياسين رحلة فن طويلة أبدع خلالها فى كل ما قدم واستطاع أن يبدع فى كل مراحل عمره وكان من أبرع الفنانين فى فن الإلقاء حتى أصبح صوته الرخيم مرادفاً للتاريخ، لا تخطئه أذن ولا يقتصر إبداعه على التمثيل فقط، فهو الصوت الحاضر دائما فى الاحتفالات الوطنية وفى سرد حكايات التاريخ.

أعطى محمود ياسين عمره للفن وتدرج فى أعماله ومراحل حياته من أدوار فتى الشاشة الأول وحتى دور الجد، ولم يقتصر هذا العطاء على التراجيديا، بل تجاوزه أيضا إلى الكوميديا، مئات الأعمال الوطنية والرومانسية والدينية والتاريخية والاجتماعية كتبت اسم الفنان الكبير محمود ياسين فى سجل المبدعين بحروف من نور.