كتب امير فتحي في الجمعة 18 يونيو 2021 11:57 مساءً - عايدت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ زوجها بطل الراليات القطري ​مبارك الهاجري​ بعيد ميلاده بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت أحلام بالفيديو مع زوجها معلقة عليه: ” تمرد قلبي بحبك كسر حاجز كسر قانون كل عام وأنت هدية ربي لي كل عام وأنت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي واخوي وابوي وصديقي وظهري”.

كما نشرت أحلام صورة أخرى تجمعها بزوجها مبارك وأرفقت تعليقا قالت فيه: “حبيبي مبارك أحمد الله كل يوم على نعمة إسمها مبارك الهاجري شكراً لأنك اخترتني من بد الكل شكراً على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمة ولولو شكراً على وجودك بحياتي”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف إحتفلت أحلام بعيد ميلاد زوجها ​مبارك الهاجري​! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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