شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج زكريا نورى: فيلم "عائشة" يطرح المعاناة اليومية للمغربيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة للمخرج زكريا النوري عقب عرض فيلمه "عائشة"، وأدارتها الناقدة نهلة مصطفى.

وقال المخرج زكريا النوري أثناء الندوة إنه يميل إلى السينما الصامتة أكثر من اللغة الحوارية، مضيفا أن فيلم "عائشة" أول تجربة إخراجية له بعد العمل في كمساعد مخرج.









وأضاف المخرج أن الفيلم يجسد الحياة اليومية للمرأة المهمشة من المجتمع ومن فقدان رب الأسرة. وأضاف أنه لا يوجد منتجون متخصصون فى الإنتاج للأفلام القصيرة بسبب انشغال المنتجين بأعمال روائية طويلة. وعبر المخرج أنه كاتب السيناريو من ثلاث سنوات لحين الحصول على تمويل الفيلم.

وأكد نورى أن أحداث فيلمه "عائشة" لم يتم بناؤه على قصة حقيقية مؤكدا أنه كان يريد طرح الحياة اليومية التي تمر بها الفتيات المغربيات وبما أنه نشأ فى بداياته بمدينة دار البيضاء فكان يشاهد معاناة الفتيات اللواتي يعشن في الريف على أطراف المدينة، فقرر أن يتم تناول كل المعاناة التى من الممكن أن تمر بها تلك الفتاة من قلة حيلة واضطرارها للعيشة بدن رضا عن ما تعيشه بشكل يومى.

وأضاف نوري، خلال الندوة، أنه لم يكن يتعمد طرح فكرة لجوء الفتيات الفقيرات لطرق غير سليمة لكسب العيش، حيث إنه لم يكن يركز على تلك المرحلة ولكنه كان يرغب في طرح الحياة اليومية لتلك الفتاة التى تعانى غياب الأب والديون المتراكمة والأم التي تكون بين الحياة والموت، بينما تحاول كسب القليل من المال لكي تأتي بقوت يومها فقط.



