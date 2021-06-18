شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف فى "قعدة" سلطنة على ضفاف البحر فى أحدث ظهور.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سلطان الطرب جورج وسوف متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو له أثناء تواجده على ضفاف أحد الشواطئ للاستمتاع بعطلته الصيفية، وهو يقوم بالغناء والدندنة لمشاركة جمهوره بلقطة من أحدث ظهور له.

وسرعان ما حظى الفيديو الذي ظهر فيه سلطان الطرب على عدد تعليقات ومشاهدات كبيرة، حيث إن النجم الكبير جورج وسوف نادر الظهور عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وحققت أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها مؤخرا النجم جورج وسوف باللهجة المصرية حاجز 7 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، والتى حققت نجاحا كبيرا خاصة بعد ظهور جورج بلوك مختلف.

كتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية والتى تقول:

ياه ع الزمن والدنيا واللى بتعمله

ليه الحياه بتخلي ناس يتبدلو

ع العشره دي كان اللي شاهد ربنا

ده ماقالش حتى كلمة حلوه ف حقنا..

ولا داملنا غير جرح ساب..حبة عذاب

محتاج سنين عشان يلم ونقفله..

كان وعدنا حبه كلام..وياريته دام

اخر الطريق غير اللي بانلي ف اوله..

الوعد معنى وناس كتير بتردده

ومايعرفوش قيمته..

الحب لعنه لما ناسو بيبعدو

وعليا حرمته..

اللي جاي مبقاش خلاص قد اللي فات

واللي راح مبقاش بيرجع..

مش هاضيع تاني لو حبه ساعات

خبطتين ف القلب توجع