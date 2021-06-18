شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يستعين بفيديو من الذكريات لشرح تفاصيل حركته الشهيرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهر أسطورة كمال الأجسام جان كلود فان دام، بحركته الشهيرة التي يقوم فيها برفع قدميه للأعلى للقضاء على الخصم، والتي استخدمها في الكثير من المشاهد القتالية خلال مشواره الفني الملىء بالأكشن والإثارة في هوليوود.

وشارك فان دام متابعيه وجمهوره منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مقطع فيديو من الذكريات، يظهر من خلاله وهو يقوم بتدريب بعض من زملائه كيفية استخدام قدميه في حركته البهلوانية التي دائما ما ينفذها في أفلامه وأعمال الإعلانية.

وفى صورة نشرها فان دام منذ أيام، بعيدة عن عالم كمال الأجسام، الذى اشتهر به فى مشواره الرياضة، شارك متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يمارس رياضة الكاراتيه ليعلن عن أن العمر مجرد رقم.