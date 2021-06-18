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شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يستعين بفيديو من الذكريات لشرح تفاصيل حركته الشهيرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اشتهر أسطورة كمال الأجسام جان كلود فان دام، بحركته الشهيرة التي يقوم فيها برفع قدميه للأعلى للقضاء على الخصم، والتي استخدمها في الكثير من المشاهد القتالية خلال مشواره الفني الملىء بالأكشن والإثارة في هوليوود.
وشارك فان دام متابعيه وجمهوره منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مقطع فيديو من الذكريات، يظهر من خلاله وهو يقوم بتدريب بعض من زملائه كيفية استخدام قدميه في حركته البهلوانية التي دائما ما ينفذها في أفلامه وأعمال الإعلانية.
وفى صورة نشرها فان دام منذ أيام، بعيدة عن عالم كمال الأجسام، الذى اشتهر به فى مشواره الرياضة، شارك متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يمارس رياضة الكاراتيه ليعلن عن أن العمر مجرد رقم.
وسرعان ما استقبلت الصورة التي نشرها أسطورة كمال الأجسام عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات من قبل جمهوره ومتابعيه، حيث حصدت الصورة آلاف التعليقات والإعجابات خلال دقائق من نشرها.
وكان فان دام ظهر في صورة نشرها مؤخرًا، وهو في كامله لياقته البدنية التى اعتاد الظهور عليها وفى جسد متكامل العضلات، ليعلن أن فترة العزل الصحى المنزلى الأخيرة ساعدته بشكل كبير فى إعداد فورمه جديدة له.
فان دام فى فيديو من الذكريات
فان دام