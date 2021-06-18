شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح أحدث أغنياته "فوق".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حسين الجسمى أغنية جديدة من ألحانه بعنوان "فوق"، من توزيع ومكس وماستر حسام كامل، تقول كلماتها: أنا اللى فوق.. وعندى إحساس ما يخطى.. مهما كنت عاجبنى.. عندى ذوق وعندك ذوق.. حاول تبعِد وتبطى.. لأنّك ما تناسبنى وخَل الشوق.. وقول إن الخطا فينى لأنّـى فوق". وطرحت الأغنية على YouTube من خلال فيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة.

وأطل مؤخرا حسين الجسمى فى شهر رمضان الماضى على جمهوره عبر 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح أحد شركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات:" حسين الجسمى و جماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة وجمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم "هل هلالك.. أبوظبى دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلى.