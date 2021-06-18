شكرا لقرائتكم خبر عن العرض التطبيقى بمعهد الفنون المسرحية عن القضية الفلسطنية والشيخ جراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية على طلابه بمادة حرفية الممثل العرض التطبيقى عن القضية الفلسطينية وأحداث شارع الشيخ جراح الأخيرة.



مدحت الكاشف ومادة حرفية الممثل

وكان قد دربهم في تلك المادة المهمة بالأكاديمية علي تدريبات ماير هولد الذى بدأ كممثل بمسرح موسكو للفن تحت قيادة ستانسلافسكى بمطلع القرن العشرين.

وتدريبات مايرهولد قائمة علي الفعل الجسماني ورد الفعل ورد الفعل الموازي وسلسلة من الأفعال الجسدية (الجسد مفكرا) فهذا الفيلسوف المسرحي تمرد علي الشكل الأساسي للمسرح وفتح المسرح على الحياة بدلا من إغلاقه عليهم بواسطة الجدار الرابع، وهكذا أصبح الإيقاع بالنسبة له عنصرا أساسيا فى تدريباته.



مادة حرفية الممثل

الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية طرح منذ فترة كتابه "جسد الممثل بين الحركة المعتادة والحركة المعبرة"، وأقام له حفل توقيع وندوة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى.



جانب من الامتحان

الكتاب يحتوى على عدد من العناوين تشرح أفكار الكاتب منها مفهوم الجسد وجسد الممثل بين الفعل والحركة فى الزمان والمكان، وعنوان آخر "المؤدي- الإنسان / الشخصية أو الدور / الخيال" وعنوان آخر يشرح فيه جسد الممثل والمكان فى المسرح المعاصر وجسد المؤدى والفراغ وتوظيف الجسد الإنسانى فى المسرح والمفاهيم والأسس العلمية للحركة وآخر عنوان هو الحركة على المسرح.